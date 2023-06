Euro espoirs: les Diablotins passent du rêve au cauchemar contre la Géorgie ! (2-2)

Poussé par un stade presque rempli (41.886 spectateurs), la Géorgie se créait la première occasion. Le tir de Giorgi Moistsrapishvili terminait à côté (6e).

Les Belges trouvaient l'ouverture sur leur première occasion. Aster Vranckx, de retour des Diables Rouges, centrait de la droite, Maxim De Cuyper réceptionnait de la tête et trompait Giorgi Mamardashvili (15e).

À lire aussi

Après un tir de Loïs Openda repoussé par Mamardashvili (28e) et une reprise non cadrée de Largie Ramazani en excellente position (37e), la Belgique doublait la mise: Michel-Ange Balikwisha s'infiltrait dans le rectangle et frappait, le poteau repoussait. Le ballon arrivait à De Cuyper, qui centrait aussitôt. Ramazani se trouvait au bon endroit pour envoyer le ballon de la tête dans le but.

A la pause, la Géorgie effectuait trois remplacements. L'un des trois nouveaux venus, Giorgi Tsitaishvili réduisait rapidement l'écart d'une frappe de l'entrée du rectangle, après une percée de Zuriko Davitashvili (52e).

L'ambiance montait d'un cran dans la déjà bouillante Dinamo Arena. Maarten Vandevoordt devait intervenir devant Aleksandre Kalandadze (58e) puis faire étalages de ses réflexes face à Irakli Azarov (64e).

Charles De Ketelaere, qui avait tiré au-dessus peu avant (74e), héritait de la meilleure occasion belge de la seconde période. En contre, il se présentait devant Mamardashvili, mais ne trouvait que le filet latéral (76e).

La Géorgie égalisait à la 87e minute grâce à un autre remplaçant, Giorgi Guliashvili, qui reprenait de la tête un centre de la gauche d'Irakli Azarov et faisait exploser la Dinamo Arena.

Dans l'autre match du groupe, le Portugal et les Pays-Bas ont partagé 1-1. La Géorgie reste seule en tête du groupe avec 4 points. La Belgique et les Pays-Bas suivent avec 2. Le Portugal ferme la marche avec 1.

Lors de la dernière journée, mardi 27 juin, la Belgique rencontrera le Portugal tandis que la Géorgie et les Pays-Bas s'affronteront.

À lire aussi