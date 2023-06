Le coach d’Anderlecht rassure les supporters : “Pas de panique, cette équipe ne sera pas celle du début de compétition”

Enfin ! Après deux semaines de travail physique intense, Anderlecht sera bientôt au complet et pourra lancer sa préparation pour la saison à venir. Les internationaux – à l’exception de ceux qui évoluent en U21 comme Debast et Verbruggen et de Murillo, actif à la Gold Cup avec le Panama – passent leurs tests médicaux ce lundi et seront rapidement de retour sur le terrain.