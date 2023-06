Les Diablotins gardent leur destin entre les mains avant d’affronter le Portugal : “Les remplaçants pourraient avoir leur importance”

Après une nuit perturbée par des questionnements, le sélectionneur s’est levé en tentant d’apporter des réponses. “Il y a eu ce but, tombé un peu comme ça. On peut se demander: est-ce que les positions étaient aussi bonnes qu’en première mi-temps ? Car on voulait rester dans le même cadre, avec les flancs très offensifs. Mais le football est bizarre, tu prends un but et tu sais direct que ce qui ne pouvait pas se passer, donner l’espoir à l’adversaire et au public, vient de se passer.”

Le mal était fait. Et Jacky Mathijssen n’avait pas perdu sa bonne humeur au moment de débriefer la partie à froid avec les journalistes. Il peut en effet toujours voir le verre à moitié plein et se satisfaire de sa position favorable sur les Pays-Bas et le Portugal, les deux favoris de ce groupe de la mort. “Aujourd’hui, c’est un nouveau jour, avec un nouveau défi. Nous allons considérer la fatigue, les blessures, et comment aborder au mieux le seul scénario possible : gagner ce match.”

Il est clair qu’une victoire contre le Portugal ce mardi (18h) permettrait aux Diablotins de ne compter que sur eux-mêmes. Ils auraient alors cinq unités au compteur et seraient assurés de terminer à l’une des deux premières places du groupe, quel que soit le résultat du duel entre la Géorgie et les Pays-Bas. Mais une qualification pour les quarts de finale serait aussi possible en cas de partage. Il faudrait alors compter sur une victoire de la Géorgie ou un partage dans lequel les Néerlandais ne marqueraient pas davantage que la Belgique afin de conserver cet average positif.

Jacky Mathijssen a débriefé le match à froid ce dimanche matin.

Une chose est certaine: les Portugais ne se laisseront pas faire puisqu’ils peuvent également encore se qualifier en cas de victoire et de défaite néerlandaise. “Nous avons eu deux matchs durs, certainement sur le plan physique. Le troisième sera du même calibre. Je l’ai dit au début, les joueurs qui n’étaient peut-être pas titularisés lors du premier match pourraient montrer leur importance par la suite.”

Le sélectionneur sait en effet que des éléments comme Michel-Ange Balikwisha, Largie Ramazani ou Hugo Siquet – remplaçants lors du premier match mercredi face aux Pays-Bas (0-0) - pourront encore apporter leur fraîcheur. Tout comme Nicolas Raskin, Ignace Van der Brempt, Olivier Deman, Ameen Al-Dakhil – tous les quatre montés en deuxième période samedi – et les autres réservistes prêts à sortir du banc.