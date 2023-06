L’ancien capitaine des Cityzens change même de championnat (le troisième de sa carrière après la Bundesliga et la Premier League) pour rejoindre l’Espagne, et plus précisément le Barça.

À 32 ans, l’Allemand arrive libre puisque son contrat arrivait à échéance le 30 juin dernier du côté de City. Il s’est engagé pour deux saisons en Catalogne, avec une option pour une année supplémentaire.