Anderlecht : le mercato le plus calme depuis Defour en 2014

Vanden Stock, Van Holsbeeck et Hasi présentent Defour. On est déjà à la mi-août 2014. ©BELGA

La dernière fois que les Mauves avaient traîné si longtemps avant de frapper une première fois sur le marché des transferts remonte à 2014. La première recrue d’Herman Van Holsbeeck s’appelait… Steven Defour, qui avait signé le 13 août en provenance de Porto.

Même si Anderlecht était champion en titre, les supporters étaient tout aussi soucieux. Le Sporting avait non seulement laissé partir Pollet, De Zeeuw, Canesin, Jordan Lukaku et Ronald Vargas, mais surtout des grosses pointures comme Kouyaté, Gillet et Bruno. Van Holsbeeck avait calmé les supporters en leur promettant de gros transferts au mois d’août, comme il avait fait avec Mbokani et Jovanovic en 2011.

Hormis Defour (venu pour 6 millions), il voulait frapper fort en annonçant la signature de Daniel Van Buyten, le meilleur Belge à la Coupe du monde 2014. Mais après avoir dit oui, Van Buyten a finalement décidé de prendre sa pension. Les deux autres transferts du mois d’août étaient des noms peu retentissants : Maxime Colin et Ibrahima Conte. Le Sporting avait terminé 3e.

Van Holsbeeck avait appris de ses erreurs et avait été un rien plus réactif dans les années suivantes. En 2015, Obradovic a signé le 23 juin, Okaka et Ezekiel ont suivi en juillet, Kara en août. Le meilleur renfort – et le moins cher – a débarqué le 31 août : Frank Boeckx.

En 2016, HVH avait fait ses courses très tôt : Doumbia en avril, Hanni en mai, Appiah en juin, De Maio et Chipciu en juillet, Capel début août et Stanciu et Harbaoui lors des deux derniers jours du mercato. C’était la saison du dernier titre, sous Weiler.

En 2017, Kums avait signé début juin et Gerkens à la mi-juin. Kiese Thelin et Josue Sa ont signé le dernier jour du mercato. Vanhaezebrouck a terminé 3e pendant la saison de la reprise du club par Marc Coucke.

Contrairement à certains prédécesseurs, Fredberg refuse d'augmenter ses offres. Il attend que les prix baissent.

En 2018, le nouveau directeur technique Luc Devroe pensait bien faire en transférant quelques joueurs très tôt dans la saison, comme Makarenko (à la mi-avril déjà), Abazaj, Cobbaut, Milic, Musona, Adzic, Didillon et Vranjes. Ils ont quasiment tous échoué.

L'annonce du retour de Kompany avait été faite à la mi-mai, il avait été présenté officiellement à la fin-juin. ©BELGA

En 2019, Michael Verschueren a obtenu un des transferts du siècle en réalisant le retour de Vincent Kompany. Vu son rôle influant de joueur-manager, le deal avait été conclu à la mi-mai. Vlap, Nasri et Sandler ne l’ont rejoint qu’en juillet.

Peter Verbeke avait, lui aussi, l’habitude d’être prévoyant. Pendant la période Covid, il a agi très vite, avec les arrivées de Takidine (qui n’a toujours pas joué une minute en A). Il avait aussi fait signer Wellenreuther comme 2e gardien en juin. Mais ses gros transferts, il ne les a faits qu’en juin (Tau, Bundu, Nmecha) et même en octobre (Mykhailitchenko, Miazga, Mukairu, Cullen), quand le mercato avait été prolongé des suites du Covid.

L’année suivante, l’arrivée de Refaelov – en fin de contrat – était même déjà officialisée en avril. En 2022, Verbeke avait davantage pris son temps. Ishaq, un transfert totalement loupé, était présenté le 20 juin.

Jesper Fredberg suit une autre politique que ses prédécesseurs. Il refuse de jouer au jeu de la surenchère pour avoir le joueur qu’il veut. Certains plans A tombent à l’eau, ce qui l’oblige à activer des plans B et des plans C. La patience de ses supporters atteint ses limites, comme on a pu voir lors de l’amical à Audenarde, samedi, mais Fredberg et son compatriote Riemer assurent aux supporters que l’équipe aura un tout autre look d’ici un mois. Pourvu que ce ne soit pas avec des plans D ou E.