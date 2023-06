Belgique-Portugal: après Openda, Balikwisha rate aussi une belle opportunité d'ouvrir le score (0-0, DIRECT)

C’est le jour J pour la Belgique ! Après deux partages face aux Pays-Bas et la Géorgie, les Diablotins affrontent le Portugal ce mardi sur le coup de 18h. Outre l’objectif de remporter leur premier match dans un Euro Espoirs depuis seize ans, les jeunes belges voudront valider leur ticket pour les quarts de finale. Et pour atteindre cet objectif, une victoire suffit. Mais un partage n’éliminerait pas les hommes de Jacky Mathijssen. Pour cela, il faut que la Géorgie batte les Pays-Bas (un match qui se dispute également à 18h). En cas de partage entre Géorgiens et Néerlandais, il faut que nos compatriotes inscrivent plus de buts que les Oranje. La Belgique sera en revanche éliminée en cas de défaite.