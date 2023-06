La tuile pour Kevin De Bruyne : la blessure du Diable rouge est plus grave que prévu !

Après la rencontre, il n’avait pas fait de mystère : il était impossible pour lui d’honorer ses sélections avec les Diables rouges. Le milieu est ensuite parti en vacances avec ses deux amis Nathan Aké et Virgil Van Dijk.

Ce lundi, on en apprenait un peu plus à propos de cette blessure. Problème : elle est plus grave que prévu. Selon RMC Sports et d’autres médias anglais, le Diable est victime d’une déchirure aux ischio-jambiers. Selon les médecins du club, il devrait manquer le Community Shield et les retrouvailles face à Vincent Kompany pour le premier match de la saison.

Un peu comme il y a deux ans et parfois cette saison, KDB devra donc être ménagé en début de saison. Pep Guardiola connaît parfaitement son maître à jouer. À plusieurs reprises cette saison, il l’a remplacé où l’a fait débuter sur le banc. Le Catalan sait que le capitaine des Diables est fragile et que son corps peut fatiguer en fin de saison. Du coup, il l'utilise avec parcimonie.

Bonheur dans le malheur, le Gantois ne devra pas se faire opérer. Ce qui signifie qu’un retour pour la Supercoupe d’Europe est envisageable pour le 16 août. De Bruyne sera donc mis au repos forcé pendant au moins un mois avant de reprendre tout doucement le fil de la compétition.