L'Autre Regard: mais pourquoi la bulle du foot-business n’explose pas ?

Voilà des années que les spécialistes de la haute finance prédisent l’explosion de la bulle qui enveloppe le petit monde du football-business. Et pourtant, lors de chaque mercato, les prix atteignent de nouveaux sommets. Aujourd’hui, la valorisation d’un joueur à 100 millions d’euros est devenue monnaie courante. Plus personne ne s’en étonne. Et la même observation vaut pour les salaires avec des contrats mensuels à deux millions d’euros nets, comme pour rire ! Comment expliquer ce phénomène alors que, dans d’autres secteurs économiques, l’heure est à la crise. Même l’immobilier tangue de nombreuses grandes villes. D’abord, parce qu’avec l’arrivée de nouveaux investisseurs, le football vit en dehors de la réalité. Aux milliardaires privés, soucieux de soigner leur ego en s’offrant les plus grands clubs, se sont ajoutés des États, désireux de refaire leur image comme le Qatar ou l’Arabie saoudite. Le PSG, Manchester City et demain Manchester United sont désormais entre les mains de pays ou de fonds souverains aux ressources inépuisables. A l’arrivée, les prix ne cessent donc de grimper de façon incontrôlée. En soi, le marché, alimenté par des éléments irrationnels, n’est forcément pas sain. Il ne correspond plus à la réalité du terrain. En bourse, il ferait même fuir les spéculateurs. Mais, dans le monde de bisounours du foot moderne, il résiste. De façon artificielle, mais il tient. Jusqu’à nouvel ordre, évidemment.