Il a signé un contrat jusqu'en 2028. Il avait aussi été approché par le Burnley de Vincent Kompany mais le gardien néerlandais (20 ans) a préféré le projet de Brighton, 6e du championnat l’an passé et qualifié pour l’Europa League.

Anderlecht touche 20 millions pour ce transfert, ce qui fait de Verbruggen le troisième plus gros départ de l’histoire du club (derrière Jérémy Doku et Youri Tielemans). Il devient aussi le gardien le plus cher en Pro League, devant Maarten Vandevoordt (10 millions) et Thibaut Courtois (9 millions).

Les transferts sortants en Pro League ©IPM Graphics

Anderlecht est à la recherche d’un nouveau gardien titulaire, d’autant qu’Hendrik Van Crombrugge pourrait encore s’en aller cet été.