Le meilleur buteur des Diables rouges est en train de transpirer du côté de la Sardaigne avec son préparateur physique de confiance et son physiothérapeute personnel. Objectif : se tenir prêt pour la reprise le 13 juillet… avec l’Inter Milan. Problème : il appartient toujours à Chelsea. Et il ne pourra retrouver les Nerazzurri qu’en cas d’accord entre les deux clubs.

Pour le moment, aucun rendez-vous n’est à l’agenda. Mais le transfert de Marcelo Brozovic du côté de l’Arabie saoudite va redistribuer toutes les cartes. Selon la Gazzetta dello Sport, le club attend la confirmation du transfert pour lancer les grandes manœuvres. “Lukaku va garder son téléphone allumé et près de lui cette semaine”, explique le quotidien rose. “Il espère recevoir le bon appel des dirigeants de l’Inter cette semaine.”

Une version confirmée par le grand gourou du marché des transferts, Fabrizio Romano. “L’Inter devrait reprendre contact avec Chelsea la semaine prochaine afin de faire avancer le dossier Romelu Lukaku. Un nouveau round de négociations pourrait avoir lieu après la signature de l’accord avec Brozovic”, assure le journaliste star du mercato.

Le Croate devrait ramener 18 millions d’euros dans les caisses des Intéristes. “Une fois que l’argent sera sur le compte, l’administrateur délégué Marotta, le directeur général Ausilio et son adjoint Baccin sont prêts à reprendre les relations avec les Blues”, précisent nos confrères. Une chose est certaine : Simone Inzaghi souhaite absolument garder le Belge de 30 ans. Et ce, malgré une finale de Ligue des champions où l’attaquant a été le héros malheureux avec une énorme occasion gâchée en fin de rencontre.

Heureusement, la fin de saison a rassuré tout le monde. L’entraîneur en premier. Après des premiers mois difficiles avec des blessures à répétition et des retours manqués, Big Rom s’est réveillé. À partir d’avril, le numéro 90 a tourné le bouton : neuf rencontres pour sept buts et cinq caviars. Une fin de saison canon qui porte ainsi son total à 10 buts et six assists en 25 rencontres de Serie A. Moins qu’il ne l’espérait. Assez pour faire croire qu’un retour au niveau de 2020 est possible. Une année où l’attaquant avait secoué les filets à 24 reprises en 36 rencontres de championnat. Une saison où Lukaku avait intégré le gratin des meilleurs attaquants au monde.

L’Inter va devoir se montrer créative

Reste à trouver la bonne formule pour revenir dans son club de cœur. Chelsea est catégorique : il ne partira pas en prêt. L’Inter va donc devoir se montrer imaginatif. “Cela se fera peut-être par le biais d’une offre créative”, poursuit la Gazzetta. “Par exemple avec un prêt et une obligation d’achat ou une option d’achat sous condition (ce qui semble plus compliqué). Le plus probable serait de payer une grosse somme pour un prêt et compléter la demande par une obligation d’achat pour atteindre les 40 millions d’euros désirés par les Blues.”

Pour l’Inter, l’objectif est de diminuer l’impact du transfert sur le budget du club pour la cuvée 2023-2024. “Lukaku va jouer son rôle en mettant une pression supplémentaire sur les épaules des dirigeants des Blues”, assure la Gazzetta. “Il veut conclure l’affaire rapidement pour ne pas se présenter au camp d’entraînement à Londres. À la mi-juillet, il sera vu à la Pinetina (camp d’entraînement de l’Inter), mais pour cela, l’Inter doit accélérer dès cette semaine.”