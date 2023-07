Avec l’arrivée de Dolberg, Anderlecht a frappé un grand coup

La priorité du mercato

Le soulagement sera énorme au sein de la direction d’Anderlecht et de son staff. L’arrivée d’un buteur était la priorité du mercato suite à l’arrêt des négociations avec Islam Slimani, arrivé en fin de contrat après ses six mois au club, et donc à l’absence d’un véritable numéro 9 indiscutable. Actuellement, seuls deux attaquants sont présents dans le noyau de Brian Riemer : Benito Raman et Lucas Stassin (dont la blessure à la cheville ne semble pas grave).

Dolberg est taillé pour le jeu de Riemer, il a de bons pieds et est puissant.

Jesper Fredberg a reçu une enveloppe budgétaire pour son mercato et a choisi d’en investir une partie sur Kasper Dolberg. Le Danois résume à la fois la philosophie de jeu de la nouvelle direction et à la fois son changement d’optique pour le mercato.

Riemer voulait pouvoir compter sur un attaquant costaud, capable de conserver le ballon et de marquer des buts. La bonne demi-saison de Slimani a prouvé que le football prôné par Anderlecht nécessite ce genre de profil. Dolberg respecte en théorie ces mêmes caractéristiques. Il a de bons pieds, de bonnes jambes, une belle carrure et n’a pas de secret pour son coach qui le suit depuis qu’il a pointé le bout de son nez sur le terrain de Silkeborg.

Sans rythme ni confiance

La vérité de la théorie n’est pas toujours celle du terrain. Dolberg est un nom ronflant mais également un pari. Beaucoup l’imaginent en possible flop à plus de 5 millions, ce qu’Anderlecht ne peut pas se permettre vu la situation sportive et financière dans laquelle il se trouve.

Le buteur danois arrive à Bruxelles sans repères. Il sort d’une saison presque blanche (720 minutes de jeu et deux buts) étalée sur deux prêts à Hoffenheim et à Séville. Deux échecs. Son passage par Nice est du même niveau avec de nombreuses périodes de creux et pas mal de malchance pour le Danois. Son arrivée début juillet est, en cela, une bonne nouvelle. Il aura quatre semaines pour reprendre un peu de rythme et prendre ses marques avec ses équipiers.

Un Mitrovic ou un Roofe ?

Anderlecht a changé de philosophie sous l’impulsion de Jesper Fredberg. Il ose à nouveau investir dans des joueurs qui ont un coût mais qui peuvent être directement des plus-values sportives et, sur le moyen terme, financières. Anders Dreyer était le premier exemple avec un prix d’achat à plus de quatre millions. Kasper Dolberg est le deuxième.

Cette méthode avait disparu sous Peter Verbeke. La faute à un budget ultra-réduit qui l’a forcé à tenter des coups. Avec parfois de la réussite (Gomez) et des échecs (Bundu et Abdulrazak). Jamais, par contre, il ne s’est aventuré sur le terrain des attaquants. Trop risqué sans avoir l’enveloppe suffisante pour bien recruter.

Depuis Kemar Roofe, amené de Leeds par Vincent Kompany à l’été 2019 pour six millions, Anderlecht a acheté Benito Raman (3,5 millions) et a enchaîné les prêts de numéro 9 (Nmecha, Zirkzee, Kouamé, Esposito et Silva). L’Anglais reste le dernier gros investissement au poste le plus avancé.

Avant lui, Anderlecht a payé 5 millions pour Landry Dimata qu’une blessure au genou a empêché de rentabiliser son indemnité de transfert. Luka Teodroczyck a également été un investissement. Anderlecht a payé 4,5 millions pour le Polonais. Une fois sous contrat, il n’a jamais confirmé le niveau affiché lors de sa saison en prêt.

Le seul investissement réussi au poste de numéro 9 date d’il y a exactement dix ans. À l’été 2013, Aleksandar Mitrovic s’est engagé à Anderlecht en provenance du Partizan Belgrade. Deux ans, un titre et beaucoup de facéties plus tard, il a été vendu à Newcastle pour 18 millions d’euros.

Anderlecht et Dolberg comptent mutuellement s’aider. Le Danois doit remettre Anderlecht sur le chemin du haut du tableau tout en utilisant le club comme un rebond entre Nice et un nouveau grand club.