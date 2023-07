En janvier 1975, l'ASSE, en proie à des difficultés financières, n'avait pas hésité à transférer à Marseille son capitaine, alors âgé de 28 ans et au sommet de son art, pour la somme, énorme en ce temps-là, de 500.000 francs.

C'est donc sans lui que les Stéphanois atteignirent les demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions cette saison-là, puis la finale en 1976, battus les deux fois par le Bayern Munich.

Jusque-là, cet l'ailier gauche virevoltant avait pris toute sa part dans les exploits de Saint-Étienne, sa ville natale. Lors de l'un des plus célèbres, le renversement de l'Hajduk Split 5-1 à Geoffroy-Guichard après une défaite 4-1 en Yougoslavie, en 8e de finale, deux mois avant son transfert, il avait marqué un but sur penalty.

Le joueur eut la rancune tenace contre le président Roger Rocher, coupable de lui avoir préféré "l'argent proposé par l'OM" et à qui il n'adressa plus jamais la parole, et contre l'entraîneur Robert Herbin "qui n'avait rien fait pour empêcher (son) départ".

Ni le triplement de son salaire à son arrivée à Marseille ni, bien plus tard, son inscription sur la liste des treize "ambassadeurs à vie" de l'AS Saint-Étienne ne purent atténuer son amertume.

"La coupe d'Europe, j'y ai énormément contribué et je m'étais préparé pour", dira-t-il.

Six fois champion de France

Fils d'immigré polonais, ce joueur de petite taille (1,66 m) avait rejoint Saint-Étienne à l'âge de 14 ans et suivi parallèlement au sport une formation d'armurier, métier qu'il exerça en tant que polisseur de fusils jusqu'à 18 ans, avant de devenir footballeur professionnel à partir de 1966.

On n'avait pourtant pas toujours cru en lui. "Bereta a des cuisses trop grosses, il ne sait pas courir et ne sera jamais footballeur", avait affirmé l'entraîneur stéphanois Jean Snella.

En revanche Hervé Revelli, l'avant-centre emblématique des Verts avec qui il avait fait son service national, fut un soutien déterminant au début de sa carrière.

L'ailier gauche prit son envol sous la direction d'Albert Batteux (1967-1972) puis d'Herbin, disputant 343 matches avec Saint-Étienne pour un total de 68 buts jusqu'en décembre 1974, avant d'en jouer 96 avec l'OM (10 buts).

Dans le même temps, il obtint 44 sélections (4 buts) en équipe de France entre 1967 et 1975, mais là non plus Bereta ne se trouva pas dans le bon wagon car les Bleus étaient dans le creux de la vague, manquant le Mondial deux fois (1970, 1974).

Au niveau national, son palmarès est riche de six titres de champion de France (1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975) et de quatre Coupes de France (1968, 1970, 1974 avec Saint-Étienne et 1976 avec l'OM).