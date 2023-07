”La priorité” : l’Inter va lancer une première offre à Chelsea pour Romelu Lukaku

À lire aussi

Comme expliqué ce lundi, le club devait attendre l’officialisation du départ du Croate pour lancer les grandes manœuvres. Malgré tout, l’argent frais ramené par le demi-finaliste de la dernière Coupe du monde n’a pas fait perdre le sens des priorités aux dirigeants italiens. Ces derniers refusent de payer les 40 millions d’euros secs demandés par Chelsea. Les dirigeants ont trouvé la formule pour une première offre. L’idée serait d’offrir un prêt avec une obligation d’achat payable en plusieurs fois. L’objectif est de minimiser l’impact du transfert sur le compte en banque du club pour l’an prochain.

Selon la Gazzetta, les Nerazzurri veulent également un peu descendre le prix de l’opération. “Dans quelques jours, une proposition officielle sera formulée. Entre le prêt et le rachat, elle serait d’un peu plus de 30 millions d’euros.”

Reste à savoir comment réagira Todd Boehly. Les Blues avaient reçu une offre de 40 millions de la part de l’Arabie saoudite pour le deuxième transfert le plus cher de l’histoire du club. Une offre qui avait largement satisfait les Londoniens. Mais Big Rom' a refusé de vendre son âme au diable. Même si on lui proposait près de 40 millions par an, le meilleur buteur de l’histoire de la Belgique sait ce qu’il veut : revenir à l’Inter. Pour obtenir ce transfert définitif, son plan est de continuer à faire pression sur Chelsea. Big Rom' a encore une semaine de vacances en Sardaigne avec son frère Jordan Lukaku et son préparateur physique et mental. De leur côté, les Intéristes reprendront les entraînements le 13 juillet. L’idée du Diable rouge serait de rejoindre Simone Inzaghi coûte que coûte.