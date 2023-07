777 Partners, propriétaire du Standard : l’enquête qui fait tache

Au sujet de Wander, et de son passé, il est question de nombreux passages devant les tribunaux américains pour diverses infractions (trafic de drogue, dettes essentiellement). Au sein de 777 Partners se trouve également une société, répondant au nom de SuttonPark Capital, créée par Wander, avec Steven W. Pasko, l’autre patron de 777 Partners.

Cette société est impliquée dans une sombre affaire de racket mais aussi de détournements d’argent. Deux actions en justice ont été intentées par deux jeunes femmes. Il reste, enfin, la question des investissements dans l’aviation. 777 Partners a racheté des compagnies aériennes à bas coût, mais, là aussi, des actions en justice ont été lancées par les anciens propriétaires en raison de paiements qui n’ont pas été honorés, de fraude et de rupture de contrat.

La réaction de 777 Partners : “Une volonté de tromper”

Au milieu de tout cela se trouvent les clubs de football détenus par 777 Partners, dont le Standard. Et se pose la question de la capacité de la société américaine à maintenir à flot l’activité football, où tous les clubs sont en perte – ils l’étaient déjà avant la reprise par 777 Partners.

Dans un communiqué publié mardi soir, 777 Partners a dénoncé une entreprise de déstabilisation : “L’article est volontairement structuré de manière à tromper et à saper les efforts de 777 dans son entreprise.” Elle a aussi défendu Josh Wander : “Les allégations contre Josh sont inexactes et diffamatoires. Josh n’a jamais cessé d’aborder ce qui a pu se passer il y a des dizaines d’années et cherche à rectifier les perceptions.” Au sujet de la société Sutton Park, enfin, 777 Partners assure que Josh Wander, Steve Pasko et la société 777 Partners n’ont aucune participation ni origine dans les affaires.