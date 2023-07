Dingley avait déjà dirigé des équipes féminines du côté de Nottingham Forest, Leicester City et Lincoln et est ravie d’entamer cette nouvelle aventure. “Je suis très enthousiaste à l’idée de franchir cette nouvelle étape de ma carrière. Je suis reconnaissante de l’opportunité qui m’est offerte de prendre les rênes d’un club aussi progressiste et tourné vers l’avenir”.

Forest Green Rovers avait déjà fait parler de lui en devenant le club “le plus écolo du monde” en 2017.