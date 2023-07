Pascal Scimè arrive au sein du club présidé par Georges-Louis Bouchez en provenance de la RTBF, où il est connu notamment comme journaliste pour ses interventions lors des soirées d’Europa League ou, en radio, dans l’émission Complètement Foot.

”Un défi de taille qui changera mon quotidien professionnel et ma vie de famille”, a-t-il confié à la RTBF. “Je sentais qu’à ce moment-ci de ma carrière et de ma vie, j’avais besoin d’explorer d’autres horizons. L’envie de me confronter à une autre réalité et de continuer à grandir en participant à un projet enthousiasmant. J’ai vraiment hâte de débuter dans mes nouvelles fonctions.”

Pascal Scimè va donc mettre en parenthèses sa carrière de journaliste pour se consacrer aux Francs Borains, un club qui a repris les entraînements en ce début de mois de juillet.