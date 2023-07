Alex Blessin a fait ses premiers pas en tant qu’entraîneur de l’Union: “Signer ici était le scénario parfait pour moi”

L’Allemand venait alors de donner sa toute première séance d’entraînement. Sur le terrain, il a enchaîné les “press, press” et autres “to the ball” donnant une certaine idée de l’intensité qu’il compte mettre dans le jeu de son équipe. Le tout en n’hésitant pas à donner des consignes individuelles à certains joueurs. “Je n’ai pas dormi de la nuit à cause du vent donc j’ai eu le temps de mémoriser le prénom de chacun”, sourit Blessin.

Blessin était entouré d'Alex Muzio et de Chris O'Loughlin.

À trois semaines de la reprise face à Anderlecht, le travail a officiellement démarré à l’Union. Avec un nouvel entraîneur prêt à surfer sur la belle vague de ces dernières saisons.

Alexander, le terrain vous avait-il manqué ?

”Je ne suis plus habitué à crier lors des entraînements, vous pouvez l’entendre à ma voix qui est un peu cassée. (sourire) J’ai pris beaucoup de plaisir à retourner sur la pelouse, cela m’avait clairement manqué. Après avoir travaillé douze ans sans s’arrêter, c’est toujours bien de prendre un peu de recul pour faire le point (NdlR : il était sans club depuis décembre 2022). Mais ma femme et mes enfants ont fini par me dire qu’il était temps d’y retourner.” (sourire)

En quoi êtes-vous différent du coach qui a entraîné Ostende entre juillet 2020 et janvier 2022 ?

”Un entraîneur est toujours dans un processus. Je me suis développé, j’ai fait des erreurs et j’ai appris de ces erreurs. J’essaye d’apprendre chaque jour sans perdre de vue la façon avec laquelle je veux que mon équipe joue au football. En discutant avec la direction, je me suis rendu compte que ma façon de voir le jeu était similaire à celle de l’Union. En voyant à plusieurs reprises l’équipe jouer, j’ai souvent pensé qu’il s’agissait du style de jeu que je voulais mettre en place. J’ai rapidement été convaincu que signer dans ce club était le bon choix à faire. C’était le scénario parfait pour moi.”

Est-ce plus difficile de reprendre une équipe quand celle-ci vient de sortir de deux magnifiques saisons ?

”Je n’ai jamais demandé à ce que ce soit facile. (sourire) Je ne dirai pas que nous voulons atteindre telle ou telle position au classement mais, en tant que coach, je veux gagner tous les matchs. La mission est toujours d’atteindre le top. À nous de tout faire pour être meilleurs que la saison dernière.”

Sentez-vous que vous devrez personnellement prouver à nouveau des choses dans le championnat de Belgique ?

”C’est difficile de comparer ma situation actuelle avec ma période ostendaise. Quand je suis arrivé à Ostende, je vivais ma première expérience en tant qu’entraîneur principal d’une équipe adultes. C’était totalement nouveau pour moi. Et sans manquer de respect aux joueurs de cette époque, la qualité est bien plus élevée actuellement. Le développement du club a été impressionnant ces trois dernières années. Mon travail sera d’être aussi performant en y allant étape par étape.”

Après Ostende, vous avez signé à la Genoa. Qu’avez-vous appris de votre passage en Italie ?

(En italien) “Je parle désormais un peu l’italien. (sourire) Cela a été une fameuse expérience de pouvoir entraîner un club historique comme la Genoa et de travailler dans un championnat aussi réputé que la Serie A. Vu le retard sur nos concurrents à mon arrivée, l’objectif du maintien était difficile, mais il n’y avait rien à perdre (NdlR : la Genoa n’a finalement pas réussi à se maintenir). Cela m’a permis de travailler avec un type de joueurs différents et d’ouvrir mon esprit.”

Dans un passé proche, vous avez été cité dans certains clubs belges : était-ce un réel objectif de revenir en Pro League ?

”J’ai dû d’ailleurs démentir plusieurs fois ces informations. (sourire) J’ai beaucoup apprécié entraîner et vivre en Belgique lors de ma période ostendaise. La Pro League est un championnat avec de grandes équipes et beaucoup de jeunes grands talents. Je m’installerai en Belgique avec ma femme qui me soutient énormément. J’emmènerai aussi mes chiens mais pas mon hamster car il est décédé.” (sourire)

Blessin a donné son premier entraînement.

Avez-vous regardé le dernier match de l’Union face à Bruges qui a conduit à la perte du titre ?

”J’ai gardé la chaîne de télévision retransmettant le championnat de Belgique donc j’ai pu regarder de nombreux matchs. Je pense d’ailleurs avoir visionné plus de rencontres de Pro League que du Bundesliga. La fin de saison a été incroyable avec un suspense haletant jusqu’au bout du dernier match. Pendant combien de minutes avez-vous été champions ? (il se tourne vers Muzio qui fait la moue). Bon, nous ne parlerons pas de ce sujet. (rires) Je ne pense pas que la perte du titre aura un impact négatif chez les joueurs en vue de la saison à venir. De ce que j’ai déjà pu voir, j’ai été impressionné par l’envie de gagner du groupe.”

Certains joueurs comme Teuma, Boniface ou Van der Heyden pourraient quitter l’Union : allez-vous tenter de les convaincre de rester ?

”Convaincre n’est pas le bon mot. Un projet est mis en place et tout le monde doit être prêt à se mettre à fond dedans. Ce sera certainement bien que tout le monde reste mais nous verrons ce qu’il se passera d’ici à la fin du mercato. Je sais que certains joueurs attirent le regard d’autres clubs. Mais je laisse la direction s’occuper de ces dossiers.”