Eden Hazard futur équipier de Lionel Messi ? L’ancien Diable rouge est cité à l’Inter Miami

Un départ vers la MLS est également souvent évoqué. Les Vancouver Whitecaps et le CF Montréal se seraient montrés les plus intéressés mais cela n’a pas été plus loin que la simple rumeur. Mais selon le média espagnol Relevo, un nouveau club serait entré dans la danse : l’Inter Miami.

La franchise de Floride se montre gourmande cet été sur le marché des transferts puisque le Brainois pourrait être le troisième gros transfert du club détenu par David Beckham après Lionel Messi et Sergio Busquets. Sans compter les arrivées possibles de Jordi Alba et Andres Iniesta dans les prochains jours.

Relevo précise néanmoins qu’Hazard n’a pas encore rendu sa décision même si le projet floridien pourrait lui plaire, lui qui apprécie le style de vie à l’américaine. En revanche, il pourrait y avoir un frein financier à son passage en MLS. Le championnat américain a en effet défini un plafond salarial et seulement trois joueurs par franchise peuvent dépasser ce plafond. À Miami, Joseph Martinez et Rodolfo étaient les deux joueurs qui étaient au-dessus de la limite salariale. Et ils ont plus que probablement été rejoints par Lionel Messi, arrivé il y a quelques semaines.

Deux possibilités s’offrent donc à Eden Hazard : soit l’Inter Miami libère une des trois places en abaissant le salaire de Martinez ou Pizarro (ou en laissant partir l’un d’entre eux). Soit Hazard accepte de jouer pour un salaire bien inférieur aux 15 millions d’euros annuels qu’il touchait au Real Madrid.