La direction de l’Union fait le point sur le mercato : “Toutes les équipes ont des cycles et doivent parfois être rafraîchies”

guillement "Nous voulons rester une équipe excitante à voir jouer."

D’un regard extérieur, certains pourraient pourtant avoir des doutes vu l’échec d’Alexander Blessin à la Genoa. Après avoir raté l’opération maintien en Serie A, l’Allemand a été viré quelques mois plus tard suite à une série de résultats négatifs en Serie B. “J’ai analysé tous ses matchs, lance Muzio. Quelqu’un qui ne connaît pas le championnat italien vous dira qu’il a raté là-bas. Mais en analysant de plus près, on se rend compte qu’il a été incroyablement malchanceux dont lors de certains matchs qui lui ont coûté son poste. Avec le recul, nous avons estimé qu’il avait fait du bon travail à la Genoa.”

Des arrivées à venir

Reste à voir avec quelle équipe Blessin attaquera la nouvelle saison. Actuellement, six nouveaux joueurs sont déjà arrivés et d’autres devraient suivre d’ici à la fin du mercato. “Toutes les équipes ont des cycles et il est temps de rafraîchir, avance O’Loughlin. Nous sommes actuellement occupés avec certains dossiers. Nous n’allons pas dire : 'Voici le nombre final de nouveaux transferts que nous voulons’. Mais nous avons une idée de ce que nous avons besoin.”

guillement "Il y aura des départs mais c'est impossible de dire combien."

L’un des paramètres à prendre en compte sera le nombre de départs. Tout porte à croire que des joueurs comme Teuma, Boniface et même Van der Heyden mettront fin à leur aventure à l’Union cet été. “Il y aura des départs mais c’est impossible de dire combien, conclut O’Loughlin. Teuma ? C’est un incroyable joueur pour qui il y a logiquement de l’intérêt. Nous verrons ce qu’il se passera prochainement pour lui. Boniface ? Il y a aussi de l’intérêt mais nous sommes encore tôt dans ce mercato. C’est dur de prédire au début du mois de juillet ce qu’il va se passer. À nous de nous préparer pour toutes les situations.”