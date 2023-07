Le club de la capitale ukrainienne accuse Fenerbahce d'être un club "sans honneur, sans scrupules et sans conscience" pour avoir été en Russie "récolter de l'argent" et "jouer avec l'agresseur". Le Dynamo Kiev fait le rapprochement entre "l'argent sanglant de Gazprom (le groupe gazier, lui-même détenu en partie par l'État russe, est propriétaire du Zénith, ndlr)" et la guerre en Ukraine: "Nous n'avons pas peur de le dire au monde entier: vous aidez les meurtriers à poursuivre une récolte sanglante sur le sol ukrainien. Vous jouez le jeu et légitimez le principal mal du 21e siècle".

L'UEFA, l'Union européenne de football, avait sanctionné Fenerbahçe l'année dernière parce que des supporters avaient scandé le nom du président russe Vladimir Poutine lors du match du tour préliminaire de la Ligue des Champions contre le Dynamo Kiev. L'association a interdit aux clubs russes de participer aux tournois européens depuis le début de la guerre.