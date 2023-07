"Son avocat a appelé Chelsea ce lundi": on connaît la différence entre l'offre et la demande pour un retour de Romelu Lukaku à l'Inter

En revanche, il ne faut pas se faire d’illusions : les échanges seront complexes. “Il s’agit du coup d’envoi des négociations. De leur côté, les Nerazzurri espèrent que les négociations ne dureront pas trop longtemps, même s’il n’est pas facile de discuter avec les Blues. En tout cas, ce sera le début de la négociation la plus importante pour Simone Inzaghi et les dirigeants des Nerazzurri.”

Après la visite d’Ausilio, le directeur sportif italien, à Londres il y a un peu plus de trois semaines, le sujet a donc été remis sur la table. Mais, particularité des négociations, tout se fera à distance. Objectif : agir en coulisses et dans le calme. “C’est aussi pour cette raison qu’aujourd’hui le contact entre l’entourage de Lukaku et le club avec lequel il est sous contrat se fera simplement par téléphone.”

Les Blues sont frustrés

Les dirigeants de Chelsea refusent pour le moment de faire le moindre cadeau au joueur. Et pour cause : ils lui en veulent de ne pas avoir écouté l’offre d’Arabie saoudite. Et ils savent que les Milanais vont offrir moins que les cinquante millions d’Al Hilal. Ce qui est un problème pour les Londoniens qui veulent récupérer le maximum possible après avoir fait venir le Belge de 30 ans pour 115 millions d’euros en 2021.

”Sébastien Ledure est en contact avec Roc Nations qui s’occupe des intérêts de Romelu Lukaku. Il a obtenu le mandat de l’Inter Milan pour allumer la première étincelle”, poursuit la Gazzetta qui assure que le joueur a refusé poliment les avances de l’AC Milan et qu’il n’a reçu aucune offre de la part de la Juventus de Turin. “Lukaku n’envisage pas d’autres options italiennes que “son” Inter.”

Inzaghi et les dirigeants ont également rassuré Lukaku : il est la priorité du mercato… mais il va falloir contenter Chelsea qui espère tout de même 45 millions d’euros. Un prix trop élevé pour l’Inter qui serait prêt à payer jusqu’à 35 millions d’euros, bonus compris. Actuellement, la différence entre l’offre et la demande serait donc de 10 millions. Pas insurmontable, mais assez pour bloquer les négociations.

De son côté, le joueur est évidemment prêt à faire des efforts pour parvenir à ses fins. “Lukaku serait également prêt à faire un pas de plus vers l’Inter en réduisant son salaire. Pour aider son club, il est d’accord pour retrouver son salaire de sa première période au club sous Antonio Conte, soit 7,5 millions hors primes. Tandis que l’Inter s’engagerait à offrir une année de plus à son numéro 90 que ce qu’il a actuellement à Chelsea (de 2026 à 2027). Grâce à cela, les coûts d’amortissement annuels seraient moindres parce que l’achat serait étalé sur une année supplémentaire.”

Une chose est certaine : toutes les parties auraient intérêt à trouver rapidement un terrain d’entente. Lukaku ne fait pas partie des plans de Pochettino qui doit reprendre avec son club d’ici deux jours. Lukaku ne souhaite pas revenir à Londres pour y faire de la figuration lors de la reprise des entraînements. Et Chelsea a besoin de liquidités pour avancer sur son propre mercato.

Bref, tout est réuni pour contenter le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique. Et le plus tôt sera le mieux.