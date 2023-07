Dans le foot européen, la multipropriété fait recette

La décision de l’UEFA d’autoriser des clubs de football détenus par un seul propriétaire à disputer les mêmes compétitions pose forcément un problème d’éthique sportive. Certes, l’instance européenne a prévu quelques garde-fous notamment au niveau de la vente de joueurs. Mais, dans l‘absolu, il n’est plus impossible que deux équipes ayant le même actionnaire se retrouvent en finale de la Ligue des champions avec, en toile de fond, bien des suspicions sur le résultat sportif. Le foot belge était concerné au premier chef par le verdict en raison des liens financiers très étroits entre l’Union Saint-Gilloise et Brighton, tous deux engagés en Europa League. Voilà le club bruxellois soulagé. Mais il est clair qu’en validant la multipropriété, l’UEFA ouvre la porte à bien des montages financiers et à une nouvelle ère dans le foot business. Plus rien n’interdit aujourd’hui un puissant homme d’affaires, un groupe d’investissement ou un fonds souverain à s’offrir plusieurs grands clubs, histoire de réduire le risque économique et de jouer sur plusieurs tableaux. En allant plus loin, on se dit, par exemple, que le même actionnaire qatari ou saoudien pourra désormais piloter, à sa guise, quatre ou cinq grands clubs. L’équité en souffrira-t-elle ? C’est forcément probable. Mais, avec un regard cynique, on se dit que dans un sport où l‘argent dicte sa loi sans partage cette évolution était inévitable. Hypocritement très attachée au fair-play financier des clubs, l’UEFA devrait se regarder parfois dans son propre miroir avant de donner des leçons.