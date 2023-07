L'ancien Diable Rouge et joueur du Standard Philippe Garot est décédé

Garot a joué à Verviers, à Eupen, au Daring puis, après la fusion avec le Racing White, au RWDM avant de rejoindre le Standard en 1974. Il est resté six ans à Sclessin, jouant 207 matchs et marquant 25 buts. Le défenseur a ensuite joué à Beveren entre 1980 et 1984, remportant un titre de champion (1984) et une coupe de Belgique (1983).