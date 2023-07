Brian Riemer espère encore des recrues : “On a parlé à Sergi Canos (Brentford) et il est très enthousiaste”

La préparation physique : “Moins de blessures, plus d’énergie”

”On monte en puissance dans notre préparation et ce stage est le pic. Sera-t-on plus en forme que la saison passée ? On ne peut même pas comparer. On sera une équipe fit. Je suis content de notre travail. On a pu profiter de notre absence en playoffs pour bien bosser en préparant tous dans les détails. De chaque mauvais événement, on peut en tirer quelque chose de positif. Grâce à ce travail, on pourra diminuer les blessures mais aussi avoir plus d’énergie dans notre jeu, notamment dans le pressing.”

Dolberg : “À son top, il a le niveau des trois meilleurs championnats européens”

”Kasper est arrivé pour ce stage et il faut être plus patient avec lui sur le travail physique. L’objectif, c’est qu’il soit prêt pour notre premier match contre l’Union (NdlR : le 28 juillet). Je ne sais pas encore s’il pourra jouer toute la rencontre, mais je ne me tracasse pas. Kasper est naturellement fit. Il est arrivé en bonne forme et il a une très bonne mentalité. Je le connais très bien, Kasper est un joueur d’équipe. Je sais qu’il va bien se fondre dans notre style de jeu parce qu’il est fort techniquement. Dans la construction du jeu, il sera un gros atout. Il est passé par l’école de l’Ajax et la façon de jouer est comparable. Pareil avec l’équipe nationale danoise. Kasper n’aura pas besoin d’apprendre notre philosophie pendant longtemps. Il est aussi très explosif sur les premiers mètres, ce qui parfois nous manquait l’an passé. Il avait besoin d’un environnement agréable, où il se sent bien. L’an dernier, il a enchaîné deux prêts, et ce n’est jamais simple. À Séville, il est arrivé dans un club en crise sans style de jeu alors qu’il avait besoin d’un cadre clair. Puis il va à Hoffenheim qui vivait sa pire saison en Bundesliga. La mentalité allemande n’était pas idéale pour lui à ce moment-là. Pour moi, Kasper à son top est un joueur qui a le niveau des trois meilleurs championnats européens.”

Les Anderlechtois à l'entraînement. Aucun absent à signaler, à l'exception de Verschaeren, toujours convalescent. ©RSCA Studio

Le gardien : “Hermandsen de Brondby ? Pas une option”

”Ce n’est pas un secret qu’Hendrik (Van Crombrugge) discute avec Genk, mais il est toujours un joueur d’Anderlecht. On sait qu’il pourrait partir et on est préparé à la situation. S’il reste, on sera content de garder un très bon gardien. S’il part, on le remplacera. Mads Hermandsen de Brondby qui est cité dans la presse danoise ? Vous savez, moi je suis un fan du FC Copenhague, ce serait comme faire venir un joueur du Standard. (rires) Plus sérieusement, il n’est pas une option pour nous. On a aussi Colin (Coosemans) qui convient à notre façon de jouer. Et le jeune Timon (Vanhoutte) fait une bonne préparation.”

Le mercato : “Ce n’est comme faire ses courses au Carrefour”

”Je sais qu’il y a pu avoir une certaine impatience, mais on veut trouver les bons éléments pour nous renforcer. Le mercato, ce n’est pas comme aller faire ses courses au Carrefour et prendre ce que l’on veut. Il y a beaucoup d’éléments à prendre en compte. On cherche encore à se renforcer, mais on veut être sûr qu’on fait le bon choix. En attendant, on a aussi de très bons joueurs dans le groupe. Sergi Canos de Brentford ? Je le connais comme s’il était mon fils. Il n’avait que 20 ans quand je l’ai rencontré, il venait de perdre sa maman. Prendre un joueur de Premier League n’est jamais simple et il faut du travail. On lui a parlé du projet d’Anderlecht et il est très enthousiaste. Viendra-t-il ou pas (NdlR : Valence est aussi sur le coup) ? On verra bien.”