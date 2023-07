"Le PSG est une prison"

Ancien agent de Marco Verratti, Donato Di Campli a accordé un entretien au média espagnol Relevo dans lequel il a dézingué la direction du PSG. “À Paris, les joueurs sont emprisonnés, ils ne font jamais ce qu’ils veulent mais le club le fait, c’est une prison et il y a du chantage. L’attitude du PSG est toujours celle du chantage, explique-t-il notamment. Nous avions décidé d’aller à Barcelone (ndlr : durant l’été 2017). Cela n’a évidemment pas plu à l’émir. Al Khelaifi m’a même dit que si je continuais à essayer de faire le deal avec le Barça, Verratti allait me quitter… Et c’est ce qui s’est passé. Je suis sûr que Marco a eu peur, il ne l’admettra pas, mais c’est comme ça”.