Les négociations se poursuivent : Chelsea et l’Inter se rapprochent d’un accord pour Romelu Lukaku !

Les Londoniens souhaitent que le sort du Diable rouge soit fixé pour le 17 juillet au plus tard, date du départ pour une tournée américaine. Problème : il est peu probable que tout soit bouclé pour cette date butoir. Si l’Inter veut boucler le transfert le plus rapidement possible, il table plutôt sur le 23 juillet, jour où les Nerazzurri partent également en tournée, pour signer les différents contrats.

Bonne nouvelle en revanche : les négociations avancent. L’accord n’est pas encore présent, mais l’offre et la demande diminue, selon la Gazzetta dello Sport. “Ce jeudi, l’agence Roc Nation a repris contact avec Chelsea par visioconférence. Le club anglais demande encore un effort de la part des Italiens. Ils ne sont pas pleinement satisfaits des 30 millions d’euros plus bonus proposés.”

Pour rappel, Chelsea désire au moins 40 millions dans cet épineux dossier. Le club est déjà au courant qu’il ne récupérera jamais les 50 millions que l’Arabie Saoudite lui avait promis pour son colosse. “Il suffirait de pousser la partie fixe de transfert à 35 millions pour atteindre 40 millions pour les faire vaciller.”

Selon le quotidien, Chelsea, qui a déjà vendu pour 240 millions depuis le début de ce mercato, devrait bientôt ouvrir la porte. “L’équipe anglaise est en effet plus malléable qu’il y a quelques jours et les 40 millions demandés pourraient être touchés avec des bonus.” Une fumée blanche pourrait donc être trouvée rapidement.