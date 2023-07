Pourquoi Aston Villa serait une bonne option pour Charles De Ketelaere

Le transfert est encore loin d’être conclu, puisque le Milan AC réclamerait 30 millions d' € pour compenser au maximum son investissement de 36,5 millions d' € réalisé l’été dernier. Mais cette première belle proposition permet d’entamer de solides discussions qui laissent déjà présager un départ de l’ancien Brugeois vers la Premier League. Une destination qui lui permettrait de se relancer auprès de ses deux compatriotes Youri Tielemans et Leander Dendoncker.

Moins de pression

Submergé par le poids de son transfert, les difficultés d’adaptation et la pression médiatique liée à la grandeur du Milan AC, Charles De Ketelaere a besoin d’un équilibre de quiétude, de passion et de challenge. Aston Villa, club du subtop anglais qui a terminé septième du dernier championnat, coche les trois cases. Réputés pour la ferveur de leurs supporters, les Clarets bénéficient de moins d’attention que les cadors de Premier League, mais réalisent régulièrement de belles saisons. Ils disputeront d’ailleurs la Conference League, treize ans après leur dernière apparition en Europe.

Emery adore les revanchards

Lorsqu’il a repris l’équipe en novembre dernier après le licenciement de Steven Gerrard, Unai Emery s’est appuyé sur des revanchards pour relancer la machine. Il a notamment rappelé Watkins, Mings ou McGinn qui avaient vu leur temps de jeu drastiquement réduit sous Gerrard. La passion d’Emery a fait le reste. “J’ai eu quelques échanges avec le manager qui m’a partagé ses ambitions, sa passion et sa façon de diriger l’équipe. Et c’est ça qui m’a convaincu de venir à Aston Villa”, a d’ailleurs admis Youri Tielemans lorsqu’il y a signé son contrat il y a deux semaines.

Un style qui lui convient

Il serait faux d’affirmer que Stefano Pioli et le Milan AC ont manqué de patience. Charles De Ketelaere a bénéficié d’énormément de crédit durant toute la première partie de la saison dernière, mais sans jamais parvenir à convaincre. En revanche, le milieu offensif se retrouvait souvent coincé dans un rôle prédéfini de numéro 10 sans véritable liberté d’initiative.

Mais dans le 4-2-3-1 d'Aston Villa, la méthode amenée par Unai Emery pourrait mieux lui convenir. L’entraîneur espagnol aime responsabiliser ses joueurs en leur accordant des libertés. Il plaide aussi pour des transitions rapides, mais surtout de la patience à la construction. Or, on sait que De Ketelaere est un joueur assez lent, mais intelligent et qui adore fonctionner à l’instinct pour chercher des brèches, notamment dans le dos des défenses. Son physique (1,92 m) serait aussi un atout au milieu des défenses anglaises.

Un rôle important

Certes, CDK a échoué à Milan alors qu’il avait toute la place devant lui pour devenir titulaire, malgré la bonne saison de Brahim Diaz. Mais Aston Villa lui promet aussi de vraies perspectives de temps de jeu, puisque l’équipe a besoin d’un nouveau profil créatif derrière Ollie Watkins, pour prendre le relais d’Emiliano Buendia et de Philippe Coutinho. En sachant que ce dernier, souvent blessé, est inconstant et que le club a besoin d’un effectif plus large pour concourir en Conference League.