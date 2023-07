"Spectaculaire", "Quel désordre": l'avenir de Lukaku fait la Une des journaux italiens

À lire aussi

Et le principal intéressé dans tout ça? Il est aux abonnés absents... En effet, la Gazetta dello Sport affirme que Chelsea a conclu un accord avec l'Inter, et qu'il ne manque que le "Oui" de Big Rom. C'est en tout cas ce qu'on peut lire en Une du journal italien, qui titre d'un grand "Lukaku, quel désordre!". Mais il semblerait que le Belge et son agent sont injoignables pour réagir à la proposition de l'Inter.

Selon le Corriere dello Sport, "Lukaku se refuse à l'Inter en attendant la Juve". On peut lire en Une que le directeur de la Vielle Dame, Cristiano Giuntoli, a demandé au Diable d'attendre "sept jours de plus", afin que le cas Vlahovic soit réglé. "Spectaculaire", écrit encore le journal italien.