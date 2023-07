Inter Milan, Juventus Turin : l’incroyable partie de poker menteur autour de Lukaku

De sources italiennes, la journée de vendredi a marqué une vraie rupture. L’Inter ne serait plus parvenu à joindre le Diable et son entourage. Décidant dans la foulée de tout arrêter après avoir appris l’existence de négociations avec la Juventus remontant à la semaine précédant la finale de la Ligue des champions. Sauf que la réalité est un peu plus nuancée. Sur fond de jeu de bluff assez révélateur de la rivalité entre les deux grands d’Italie.

Selon nos informations, le contact entre l’état-major milanais et Lukaku n’a jamais été rompu. Les deux partis ont continué à dialoguer. Notamment ce vendredi. Et l’arrivée dans ce dossier de la Vieille Dame ? Les Turinois ont échangé avec l’avant-centre. Qui les a écoutés pour mettre toutes les options sur la table vu la complexité de l’opération pour l’Inter contrainte de vendre (André Onana à Manchester United) avant d’acheter. Tout en sachant que la Juventus est dans la même position, elle doit d’abord céder un joueur (Dusan Vlahovic valorisé à hauteur de 40 millions) et elle a avancé une base de négociations à hauteur de 40 millions dont 2,5 de bonus.

Chelsea observe cette vaste partie de poker menteur italien dans une posture dubitative. Les Blues qui ont investi 110 millions sur le Diable entendent simplement récupérer la plus grosse partie possible de leur mise de départ. Faisant de ce dossier une question économique plus que sportive avec un tarif affiché de 45 millions qui a aussi valeur de message : après avoir dépensé sans compter depuis leur rachat il y a un an, les Londoniens n’entendent plus être la vache à lait de l’Europe du football.

Cette inflexibilité s’est heurtée à la volonté de l’Inter de faire diminuer le prix de la transaction avec deux offres qui n’ont jamais dépassé les 30 millions. Et qui ont été refusées. De quoi rendre désormais au moins hautement improbable si ce n’est carrément impossible l’hypothèse de revoir Lukaku sur les couleurs nerazzuri.

La position de Chelsea doit aussi se lire au travers du prisme de l’intérêt saoudien dont Lukaku est l’objet puisque l’offre saoudienne en question qui s’élève à 45 millions (plus cinq en bonus) a conforté les Blues dans leur demande. Pour mener ce dossier à une impasse.

Comment Lukaku en sortira ? La deuxième partie du mercato promet de ressembler à un vaste jeu de dominos tant le marché des neufs n’a pas encore éclot. Harry Kane, Dusan Vlhaovic Randal Kolo Muani, Sadio Mané ou encore Kylian Mbappé : tous sont susceptibles de bouger pour enclencher un drôle de carrousel. En attendant de s’y installer, le Diable va reprendre l’entraînement avec les autres joueurs de Chelsea sur le départ (Hakim Ziyech et Pierre-Emerick Aubameyang) pendant que le reste de l’effectif est arrivé aux États-Unis pour le début de son stage de présaison…