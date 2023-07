Messi présenté par l'Inter Miami dans l'euphorie... et sous la pluie

Micro en main, les chaussures dans les flaques d'eau apparues sur la scène, le numéro 10, souriant, a remercié les spectateurs: "Je suis très heureux d'avoir choisi de venir jouer dans cette ville, avec ma famille, d'avoir choisi ce projet, et je n'ai aucun doute sur le fait que nous allons beaucoup nous amuser, que nous allons passer de bons moments, et que de très belles choses vont se produire", a-t-il lancé, recevant une ovation en retour.

Messi, 36 ans, avait annoncé en juin qu'il quitterait le Paris Saint-Germain à la fin de son contrat pour s'engager avec l'équipe floridienne, lanterne rouge de la Conférence Est de la MLS, la ligue nord-américaine.

Preuve de l'engouement suscité par l'arrivée de l'Argentin, il a fallu installer des tribunes temporaires pour accueillir tous ceux qui souhaitaient le voir intégrer le troisième club de sa carrière pro, après le FC Barcelone et le PSG.

"The Unveil" (le dévoilement), la présentation de Messi, a été retardé d'environ une heure en raison des conditions météorologiques orageuses.

La "Pulga" est sans conteste le plus grand footballeur à signer dans ce championnat depuis Pelé et son passage au New York Cosmos entre 1975 et 1977, ou encore David Beckham au Los Angeles Galaxy de 2007 à 2012. L'ancien international anglais est par ailleurs copropriétaire de l'Inter Miami.

Lionel Messi est là, son ancien coéquipier du Barça Sergio Busquets a aussi été confirmé, reste encore la question de la venue du défenseur latéral Jordi Alba, proches des deux joueurs, pour peut-être relancer l'équipe.

Le champion du monde retrouvera aussi un de ses anciens entraîneurs chez les Blaugranas: Gerardo "Tata" Martino, qui fut également sélectionneur de l'Albiceleste.