À lire aussi

Une attitude qui choque, que ce soit en Italie ou en Angleterre. Dans la presse anglaise, le champion du monde français de 1998 et ancien joueur de Chelsea Frank Leboeuf a dit ce qu’il pensait de ce retournement de veste. “Sa carrière un énorme gâchis”, a-t-il lâché, “Il n’y a aucune logique. Pourquoi a-t-il soudainement laissé tomber l’Inter ? Lukaku est un joueur que je porte en estime. C’est un chouette gars. Mais en tant que footballeur, on connaît ses points faibles. Nous avons pu le constater les deux dernières saisons.”

À lire aussi

Le Français espère désormais que Lukaku va faire le bon choix pour la suite de sa carrière : “Il doit changer : devenir plus consistant et travailler plus dur. Désormais, les clubs vont y réfléchir à deux fois avant de mettre leur argent sur Lukaku. J’espère vraiment qu’il va trouver un bon club. Et après les vérités sur ce qui s’est passé ces derniers jours pourront ressortir.”