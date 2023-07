Tout juste acquitté, Benjamin Mendy a déjà retrouvé un club

Mendy a été déclaré non coupable de viol et de tentative de viol par un tribunal britannique la semaine dernière. Il y a six mois, il a également été acquitté de six autres viols et d'une agression sexuelle. Le footballeur a été incarcéré fin août 2021 et a passé plus de quatre mois en détention. Il a été libéré début janvier 2022 et placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Le joueur lui-même a toujours nié avec véhémence les faits qui lui sont reprochés. Manchester City a suspendu le défenseur pendant plus d'un an et n'a pas renouvelé son contrat le mois dernier.

Mendy, aujourd'hui âgé de 29 ans, a également joué pour Le Havre, l'Olympique de Marseille et Monaco dans le passé. À l'été 2017, il a rejoint Manchester City. Il a également obtenu 10 sélections avec les Bleus entre 2017 et 2019 et est devenu champion du monde avec la France en Russie en 2018.

Le FC Lorient a terminé la saison dernière à la dixième place de la Ligue 1, sur 20 équipes.