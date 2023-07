Déjà battus 23-0 en 2019 par les Bavarois, les joueurs de ce club de D9 allemande se sont inclinés 27-0 ce mercredi.

En ce qui concerne les buteurs munichois, plusieurs joueurs ont inscrit plus d’un but. Mathys Tel, Jamal Musiala et Marcel Sabitzer ont chacun planté cinq buts alors que Serge Gnabry a inscrit un triplé. Sadio Mané, Leroy Sané, Konrad Laimer, Alphonso Davies, Noussair Mazraoui, Kingsley Coman, Ryan Gravenberch, Raphaël Guerreiro et Dayot Upamecano n’ont eux inscrit qu’un petit but.

Le résumé vidéo de la boucherie :