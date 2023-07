La RTBF est impatiente de débuter la Coupe du monde féminine : “Cela va nous permettre de passer un cap”

”On est impatient que ça commence, s’enthousiasme Benoît Delhauteur, chef des Sports à la RTBF. Pour nous, cette offre cet été, c’est un nouveau cap ! Comme on l’avait fait durant l’Euro avec un match par jour. Notre objectif est d’exposer un maximum cette compétition.”

Si toute la compétition sera à voir sur Auvio, 41 matchs (sur les 64) seront diffusés sur Tipik avec des commentaires (Burion, Deceunink, Hick, Gilbert) et le groupe des consultantes a été élargi (De Gernier, Yuceil, Fon et Demoustier). Une émission est aussi au programme chaque jour à 19 h 55.

”Il n’y aura jamais eu autant de matchs diffusés chez nous, je vois que l’engouement est bien présent. On sent que c’est une Coupe du monde ! Je suis convaincu que ça fera un carton.”

Le décalage horaire n’est pourtant pas idéal et l’absence de la Belgique pourrait aussi ne pas attirer la grosse foule.

”Cette contrainte devient plutôt une opportunité car on peut en diffuser beaucoup, affirme-t-il. Mais si l’horaire avait été plus avantageux, on aurait quand même proposé une belle offre à l’image de l’Euro l’année passée avec des matchs en prime.”

En Belgique, les téléspectateurs étaient assurés de regarder la Coupe du monde bien à l’avance là où cela s’est décanté sur le tard chez nos voisins. Un bras de fer s’était amorcé entre les grands pays et la Fifa qui avait affirmé “ne pas vouloir brader la compétition.” Une situation qui avait alors fait sortir l’attaquante allemande Alexandra Popp de sa réserve dans un entretien à SID pour qui “on a l’impression qu’il n’est plus question que d’argent et de qui est le plus puissant au monde”.

”Ce sont des marchés différents du nôtre, continue Benoît Delhauteur. La Fifa veut une plus large exposition mais en même temps, les droits augmentent dans une situation post-Covid et avec des budgets plus limités pour les gros groupes. Les contextes sont compliqués.”