Cinq questions à Vincent Kompany après le match de Burnley face à Genk : “Nos ambitions dépendront du mercato”

1 Comment analysez-vous ce match amical contre Genk ?

“La première mi-temps était bonne. Nous n’avions pas encore joué contre un si bon adversaire depuis le début de la préparation. J’ai vu un match longtemps équilibré avec 15 dernières minutes pas terribles. On a lancé quelques nouveaux joueurs au fil du match. Ils doivent encore s’intégrer à notre football. ”

2 Peut-on tirer des conclusions au vu de ce match ?

“Je ne tire aucune conclusion du résultat. Comme Genk, nous avons fait beaucoup de changements. Nous avons choisi au cas par cas qui serait sur le terrain car nous jouons encore un match mardi contre Benfica. Nous allons analyser le match pour voir comment nous améliorer et ce à quoi nous devons faire attention. ”

3 Êtes-vous prêt pour le début de saison ?

“Non. Nous devons encore intégrer certains joueurs. Aucun entraîneur au monde ne dit en préparation que son équipe est totalement prête. On évolue jour par jour et étape par étape. Nous avions six joueurs importants en prêts comme Madsen, Tella ou Harwoord-Bellis qui ne sont plus avec nous en ce début de saison. Nous avons donc repris avec une équipe plus faible. Nous sommes encore en phase de construction. ”

4 Les renforts vous satisfont-ils ?

“Oui, je suis content. Nous devons amener les joueurs pour compenser les départs dont je parle. Si c’est le cas, nous allons pouvoir gagner quelques pourcents et nous mettre à la recherche d’un équilibre dans le groupe. ”

5 Quelles sont vos ambitions pour la saison ?

“Cela dépendra du marché des transferts. Il est très compétitif. On pense qu’on a beaucoup d’argent mais nous sommes un des petits budgets de Premier League. Et la concurrence est grande. On reste calme et on tente de convaincre les bons joueurs de nous rejoindre. Cela fonctionne bien actuellement. Je pense que beaucoup de gens au club seraient contents d’une 17e place et donc du maintien. Mais je ne veux pas me mettre un objectif fixé. Nous devons d’abord voir quels joueurs nous pourrons attirer avant de parler d’objectifs. ”