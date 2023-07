Premier match et premier but décisif pour Lionel Messi avec l'Inter Miami (vidéo)

Premier match, premier but et première victoire. A l'aube de son aventure avec l'Inter Miami, l'Argentin Lionel Messi, remplaçant, a changé le court du match en marquant le but victorieux de son équipe (2-1) en Leagues Cup, contre la formation mexicaine de Cruz Azul ce vendredi 21 juillet 2023.