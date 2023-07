Le bilan 2022-2023 ne s'annonce en outre guère meilleur. "Les pertes étaient déjà en négatif à hauteur de 74 millions au 31 décembre 2022", précise ainsi Nils Van Brantegem, auditeur général de la Commission des licences.

Il y a six ans, les clubs étaient pourtant en bénéfice de 12,8 millions d'euros. Les raisons de ces pertes sont multiples, dont les conséquences du Covid, et plus récemment, celles de la réforme fiscale 2022. Aujourd'hui, les revenus sont au même niveau qu'avant la pandémie mais les dépenses (masse salariale, coûts d'énergie) ont presque doublé en cinq ans.

Aujourd'hui, 25 des 28 clubs professionnels pour la saison 2023-2024 sont obligés d'avoir un suivi financier de la Commission des licences.