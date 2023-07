"Pas le top absolu", "Changeur de chemises", "le roi des contrats en or" : la guerre est déclarée entre Romelu Lukaku et la presse transalpine

L'une de ses dernières interviews publiques pour Sky Sports a d'ailleurs été désastreuse pour la suite de sa carrière à Chelsea. S'il s'est toujours montré plutôt fermé, les médias, eux, ne se sont jamais gênés pour écrire sur lui. Et il n'a jamais été épargné. Cette fois, c'est la presse transalpine qui s'acharne sur le numéro neuf. La Gazzetta dello Sport en tête.

Ce mardi, le quotidien rose a publié un papier plutôt négatif sur le meilleur buteur des Diables rouges. "Lukaku, le changeur de chemises avec six clubs et des salaires mirobolants : le spécialiste des contrats en or".

Dans son article, nos confrères estiment que pour comprendre les choix de Romelu, il faut rappeler d'où il vient. À savoir un milieu modeste, très modeste. Ce qui le pousse aujourd'hui à privilégier l'argent plutôt que le sportif. "Chaque choix est légitime, on ne peut pas critiquer ceux qui veulent gagner plus d'argent. Mais c'est justement la richesse qui permet le luxe de réfléchir calmement et de décider où jouer et pourquoi. Dans ses récentes décisions, Romelu a très peu considéré le ballon. Ce qui a provoqué la colère des fans et l'a placé dans une situation désagréable." Un postulat qui occulte le fait qu'il avait refusé l'Arabie Saoudite, juste avant l'énorme imbroglio impliquant l'Inter Milan et la Juventus.

"Il s'est perdu lui-même"

Dans sa carrière, Romelu Lukaku aura connu six clubs (Anderlecht, Chelsea, West Brom, Everton, Manchester United et l'Inter Milan) pour neuf transferts. Toujours très critique, la Gazzetta estime qu'il n'y a pas beaucoup de grands attaquants qui ont changé de maillot aussi souvent. Une nouvelle fois, on pourrait citer Zlatan Ibrahimovic qui a réalisé neuf transferts au même âge que l'attaquant belge.

Problème : aux yeux de la presse de la Botte, Romelu n'est pas parvenu à briser le plafond de verre qui le sépare des meilleurs. Au contraire du Suédois avec qui il s'était écharpé dans un duel mémorable il y a deux ans. "Les erreurs répétées à des moments cruciaux de sa carrière trahissent un état d'esprit tourmenté, une certaine difficulté à dribbler la pression, une incapacité à passer du statut de grand attaquant à celui de champion absolu", estime la Gazzetta.

Une nouvelle fois, cette information se discute. Dans sa carrière, sa réelle erreur aura été son retour à Chelsea alors qu'il était en pleine bourre. Ses décisions ont toujours été guidées par une logique sportive, si on enlève ce retour manqué. Il a passé un palier en passant de West Brom à Everton et des Toffes à United. S'il n'a pas totalement réussi chez les Red Devils, il a totalement relancé sa carrière du côté des Nerazzurri en ramenant un titre qui échappait au club depuis onze ans. Difficile de contester son plan de carrière de ce point de vue-là.

Aujourd'hui, Big Rom serait à l'heure d'un choix crucial : "Si seul l'argent compte, l'Arabie offrira la solution la plus confortable. Si, en revanche, à 30 ans, il cherche le club idéal pour les dernières années de sa carrière, Romelu tentera désespérément de convaincre l'Inter. Puis, si les Nerazzurri gardent la porte fermée, il devra trouver une autre destination." Pour conclure, le quotidien italien se demande si tous ses changements de clubs en valaient le coup. "En changeant si souvent de maillot, Romelu a trouvé beaucoup d'argent mais s'est perdu lui-même."

Ces derniers jours, Romelu Lukaku a donné quelques indices sur son état d'esprit. Après avoir mis une story Instagram, il a également changé sa bio avec cette punchline du rappeur DMX : "Le respect n'est pas attendu, mais il est donné parce qu'il est réel. Être négligé est la norme, attends-toi à ça, c'est le marché ".

On ne sait pas si cette phrase s'applique à l'Inter Milan ou à la presse italienne. Une chose est certaine, les journalistes de la Gazzetta et Big Rom' ne partiront pas en vacances ensemble.