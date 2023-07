RWDM: Claudio Caçapa succède à Vincent Euvrard, Igor De Camargo sera un de ses assistants

En tant que joueur, l'ancien défenseur a débuté sa carrière à l'Atlético Mineiro au Brésil avant de rejoindre Lyon en 2000. Avec l'OL, il a remporté six titres de champion de France de suite avant de s'engager avec Newcastle en 2007. En 2009, il retourne au Brésil à Cruzeiro puis revient en France en janvier 2011 à Evian Thonon Gaillard. Six mois plus tard, il rejoint le club brésilien d'Avai et met un terme à sa carrière en juin 2012.

Caçapa sera assisté de son compatriote Anderson Luiz dos Santos Valinas et d'Igor De Camargo. L'ancien Diable Rouge a connu deux passages au stade Machtens, d'abord au FC Brussels en 2005-2006 puis au RWDM de janvier à juin 2022. "Igor De Camargo, en possession du diplôme UEFA A, apportera une plus-value au staff sportif grâce à son excellente connaissance de notre championnat et du RWDM."

Lundi, John Textor avait annoncé le licenciement de Vincent Euvrard à cinq jours de la réception de Genk samedi à 20h45 pour le retour du RWDM au sein de l'élite du football belge après 22 ans d'absence