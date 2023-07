Vincent Euvrard réagit à son licenciement au RWDM : "Une vision différente sur l’avenir du club"

"C’était un honneur et un privilège de co-créer un magnifique chapitre dans l'histoire de ce club mythique. Un grand merci au staff et aux joueurs, vos contributions ont permis de ramener ce club ou il mérite d’être. Votre solidarité, vos efforts et les sacrifices que vous avez tous consentis pour atteindre notre objectif commun ont été une source d'inspiration quotidienne pour moi."

Euvrard n’a pas non plus manqué de saluer les fidèles du Machtens. "Et enfin, un grand merci à nos supporters pour leur incroyable soutien à travers les hauts et les bas. Vous êtes le cœur et l'âme de ce club. Après 3 années intenses, je vous dis au revoir à tous, mais ces quatre lettres magiques et tous les souvenirs qui vont avec, seront gravés dans mon cœur pour toujours."