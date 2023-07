”Il n’y a rien de plus juste pour l’Inter que de laisser tomber Lukaku, maintenant. Le club a tout fait, à trois reprises, pour lui. La première fois, quand ils l’ont fait venir de Manchester United. La deuxième fois, quand ils l’ont loué à Chelsea. Et la troisième fois, cet été, en affirmant qu’ils voulaient l’acheter. J’ai toujours été un grand fan de Romelu, mais il est temps pour lui d’être clair. Il doit être un homme. Le respect, ça doit se mériter”, clame l’ancien défenseur.

”J’aimerais que Romelu dise ce qu’il ressent vraiment. Sans arrière-pensée, à cœur ouvert. Je sais à quel point il tenait à l’Inter, mais je sais aussi à quel point l’Inter l’aimait. Combien de fois cela arrive de voir un joueur partir vivre son rêve à Chelsea après avoir gagné le Scudetto et revenir comme un fils prodigue, un an plus tard ? Je n’avais jamais vu ça avant. Alors, partir de cette manière, c’est planter un couteau dans le dos de l’Inter. Maintenant, il faut parler, Romelu”, conclut Marco Materazzi.