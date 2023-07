Quand la Jupiler League se met à l’heure du B to B

En guise d’apéro festif pour la pendaison de crémaillère d’un nouveau millésime, la Jupiler Pro League nous sert, d’entrée, ce vendredi, un derby bruxellois pur jus de houblon. Un Union – Sporting à consommer sans modération par les juillettistes en goguette, du Parc Duden au Parc Astrid. Ces dernières années, Anderlecht s’est retrouvé souvent bien seul pour défendre les couleurs la capitale sur le devant de la scène. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Avec les retours au sommet de l’Union et du RWDM, le foot bruxellois renaît de ses cendres. Certes, avec trois représentants en haut de l’affiche, il ne fait pas encore aussi bien que son homologue londonien qui recense sept clubs en Premier League. Mais il se repositionne désormais dans la moyenne des grandes capitales européennes avec, au calendrier, six derbys certifiés conformes et une rivalité historique qui ne demande qu’à être ravivée, comme au bon vieux temps. Chiffres à l’appui, avec 34 scalps en D1 à son tableau de chasse, le Sporting est toujours le roi de la jungle. Mais faut-il rappeler que l’Union totalise onze titres et que, dans ses différentes appellations, le RWDM (alias Racing, Daring, White Star et tout le toutim) a également régulièrement fait flotter son écusson au mât du foot belge. Le Royal Racing signa même le premier quadruplé en Division d’Honneur entre 1900 et 1903. Bon, arrêtons là cette séquence nostalgie en noir et blanc. Le duel de ce vendredi soir sera en full couleur et griffé “B to B” : Brussels to Brussels !