"Le feuilleton est entré dans sa dernière ligne droite" : le Real Madrid connaît le prix demandé pour Kylian Mbappé !

Parler de "dernière ligne droite" est évidemment prématuré. Les trois parties sont encore loin d'un accord. Mais l'étau se resserre pour les dirigeants parisiens qui vont devoir considérer le Real Madrid comme la seule possibilité pour récupérer de l'argent.

Côté madrilène, la venue de l'attaquant serait la bienvenue. Même si Ancelotti a annoncé que son groupe était complet, il est orphelin de son meilleur joueur et Ballon d'or Karim Benzema. Ce départ a forcément rebattu les cartes. Joselu est arrivé, mais il n'a pas la carrure pour assumer seul la succession de Kabe Nueve.

Par conséquent, la venue de Mbappé dès cet été fait sens. Du moins sportviement. Car financièrement, le club aurait tout intérêt à attendre l'été prochain, moment où Mbappé sera gratuit. "Le Real tente de faire baisser le prix car il dépasse ce qu'il est prêt à payer pour cet été", ajoute Marca. "Personne ne veut l'admettre en public, mais il est clair qu'un transfert maintenant est la meilleure solution pour toutes les parties. Mbappé est catégorique sur le fait qu'il n'a que deux options : rester à Paris pour l'année restante ou être transféré au Real Madrid." En coulisses, les Merengues espèrent donc faire baisser le prix à 220 ou 230 millions d'euros. Un prix démentiel pour un joueur à qui il ne reste d'un an de contrat.

"Le temps joue en faveur du Real Madrid"

L'objectif pour Nasser al-Khelaïfi est clair : sauver les apparences. Et la seule solution serait de dépasser le prix du transfert le plus cher détenu par Neymar lors de son arrivée à Paris en 2017 (222 millions d'euros).

Le PSG est certain que son joueur a déjà un accord avec la Casa Blanca pour partir libre l'été prochain. Les dirigeants assurent que c'est pour cette raison qu'il a refusé d'activer son option de prolongation d'un an dans la capitale. Ce qui a poussé la mise à l'écart du capitaine du groupe et du stage au Japon pour préparer la saison à venir. Une sanction qui n'a eu aucun effet si ce n'est de s'éloigner encore un peu plus de son joueur.

Pour le moment, les deux clubs n'ont pas encore été en contact direct. "A l'heure actuelle, ce sont sont les intermédiaires qui mènent les négociations", poursuivent nos confrères. "Le Real est dans un schéma d'attente, mais cela pourrait se débloquer à tout moment. Personne ne veut céder. Mais le temps joue en faveur des Espagnols. Ils attendent un appel de l'avocat du joueur ou de la mère pour leur donner un prix satisfaisant. Dans le cas contraire, ils savent que Mbappé acceptera de passer un an à Paris sans jouer pour venir plus tard."

Une chose est certaine : Mbappé ne jouera pas en Arabie saoudite où on a appris à faire connaissance avec la fusée de Bondy. Aussi incisif sur le terrain qu'en dehors, l'international français a rembarré la délégation qui était venue, en partie, pour négocier avec lui. Pourtant, Al-Hilal proposait près de 300 millions d'euros au club francilien qui s'est empressé d'accepter l'offre. Mais jouer en Saudi League n'a jamais été dans les plans de celui qui brigue un Ballon d'or dans un avenir proche.

Du coup, il ne reste pas une kyrielle de prétendants qui peut espérer recruter l'un des meilleurs joueurs au monde. Le club qui détient la pole position est connu depuis longtemps : le Real Madrid. Les Merengue font évidemment office de premier choix pour le clan Mbappé. Reste à trouver un terrain d'entente entre toutes les parties. Et cela n'est pas gagné.