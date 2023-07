À la place de Sykes, Kevin Mac Allister est titularisé en défense centrale alors que l’attaque devrait être inédite avec Dennis Eckert Ayensa. À noter que Dony, Sorinola et Terho ne sont pas dans la sélection.

Du côté d’Anderlecht, Brian Riemer devrait aligner le même onze de base que celui qui a battu l’Ajax Amsterdam durant la préparation (3-0) avec Dolberg comme avant-centre. Les nouveaux comme Lonwijk ou Vazquez ne peuvent pas encore être alignés.

Les Saint-Gillois rentraient mieux dans la rencontre et se créaient déjà une opportunité après trois minutes via Lapoussin. Le nouveau renfort anderlechtois Dupé repoussait l’échéance à plusieurs reprises ou était sauvé par son poteau sur un envoi de Nieuwkoop… Jusqu’à la 30e quand un long ballon de la défense unioniste arrivait chez Lapoussin. Le Malgache transmettait à côté de lui vers Eckert-Ayensa qui ne se posait pas de question et trompait Dupé en un temps.

La réaction anderlechtoise était trop timide et seul Dreyer parvenait à amener le danger sur une frappe croquée. Dans la foulée, Eckert était tout proche du doublé mais sa tête puissante heurtait la barre transversale d’un Maxime Dupé à nouveau battu.

