Lapoussin, Dolberg ou Vanheusden: qui seront les attractions de la Pro League cette saison ?

Simon Mignolet – Gardien – Club Bruges

Mignolet aura un rôle important à jouer à Bruges. ©JDM

L’attraction : Le gardien de 35 ans n’est plus à présenter. Après s’être fait un nom en Premier League, Mignolet a mis tout le monde d’accord en Belgique en remportant le Soulier d’Or 2022. Impérial avec Bruges en Ligue des champions la saison dernière, il a un peu plus souffert en championnat à l’image de son équipe, mais en restant l’un des patrons du Club.

Les attentes : Après une saison de Pro League ratée, le Club Bruges n’a qu’un objectif : le titre de champion. Pour y arriver, le retraité de l’équipe nationale va devoir retrouver son meilleur niveau. Auteur de 17 clean-sheets à la fin de la saison 2021-2022, Mignolet en avait réussi 3 de moins la saison dernière avec 48 buts encaissés contre 36 un an plus tôt.

Toby Alderweireld – Défenseur – Antwerp

Alderweireld a inscrit son tir au but en Supercoupe de Belgique. ©GVG

L’attraction : Depuis son retour en Pro League, Alderweireld est vénéré par les supporters de l’Antwerp. Le capitaine de 34 ans est entré dans une nouvelle dimension au Bosuil après son but décisif dans la course au titre face à Genk. Depuis lors, il est devenu une véritable légende intouchable représentant parfaitement l’esprit conquérant de l’Antwerp.

Les attentes : Si le défenseur central n’a plus rien à prouver, il compte bien continuer sur sa lancée en tentant d’accrocher un second titre de champion de Belgique de suite. Alderweireld doit continuer à apporter toute son expérience dans une équipe composée de plusieurs jeunes grands talents. Et lui permettre d’accéder aux poules de la Ligue des champions, une compétition dans laquelle il a joué 45 matchs avec l’Ajax Amsterdam, l’Atlético Madrid et Tottenham.

Jan Vertonghen – Défenseur – Anderlecht

Le capitaine mauve devra apporter toute son expérience. ©Bernard Demoulin

L’attraction : Le retour du Diable rouge en Belgique avait été un très gros coup réussi par Anderlecht. Le défenseur s’y est imposé en patron aussi bien en championnat qu’en Conference League. Vertonghen reste un joueur mythique ayant, comme Alderweireld, une place à part dans notre compétition.

Les attentes : À 36 ans, l’homme aux 232 matchs en Premier League doit apporter toute son expérience sur le terrain et en dehors de celui-ci à une équipe assez jeune. Si Anderlecht veut retrouver les sommets, le club bruxellois devra compter sur un attaquant efficace et une défense solide emmenée par Vertonghen.

Zinho Vanheusden – Défenseur – Standard

Le retour de Vanheusden a fait plaisir aux supporters rouches. ©JIMMY BOLCINA

L’attraction : L’arrivée en prêt avec option d’achat de Vanheusden est sans aucun doute la meilleure nouvelle reçue par les supporters du Standard récemment. C’est l’idole de Sclessin qui revient sur ses terres, lui qui a été formé à Liège avant de jouer une cinquantaine de rencontres avec l’équipe première. Le joueur de 23 ans a rapidement charmé son monde grâce à sa grinta et son élégance au sein de la défense du Standard.

Les attentes : Si l’arrivée de Vanheusden a donné le sourire aux fans liégeois, les interrogations restent grandes autour d’un joueur habitué à l’infirmerie ces dernières saisons. Peu utilisé à l’AZ Alkmaar la saison dernière, le Belge doit retrouver du rythme tout en apportant une certaine stabilité dans la défense liégeoise qui a encaissé 45 buts en 34 rencontres de championnat. Il devra aussi apporter cette dose de leadership, lui qui a déjà porté le brassard de capitaine dans le passé.

Arthur Vermeeren – Milieu – Antwerp

Vermeeren a éclaté au grand jour la saison dernière. ©GVG

L’attraction : Il a été l’une des belles surprises de la saison dernière en Pro League. Celui qui a profité de la rupture du contrat de Nainggolan pour apparaître en équipe première lors de la 13e journée est ensuite devenu un titulaire incontestable dans l’équipe anversoise. Jusqu’à jouer un rôle majeur dans la poursuite du titre avec ce but crucial face à Bruges en Champions playoffs.

Les attentes : La coqueluche du Bosuil doit désormais réussir une saison pleine dans la métropole anversoise. Avec deux réels objectifs envisageables à court terme : rejoindre l’équipe nationale belge et décrocher un beau transfert rapidement, lui qui a une valeur marchande estimée à 17 millions d’euros…

Bilal El Khannouss – Milieu – Genk

El Khannouss intéresse plusieurs gros clubs étrangers. ©DHA

L’attraction : En un an, El Khannouss est devenu l’une des coqueluches de la Pro League. Titularisé dès le deuxième match de championnat la saison dernière à seulement 18 ans, le Marocain n’a ensuite plus jamais lâché sa place dans le onze de Wouter Vrancken. Ses performances dans le milieu du jeu limbourgeois lui ont même permis de participer à la Coupe du Monde au Qatar avec sa sélection avant de remporter la CAN U23.

Les attentes : La saison de la confirmation est toujours la plus compliquée. Mais Bilal El Khannouss a le talent pour passer cette deuxième au plus haut niveau avec succès. Que ce soit en championnat ou en Europe, le milieu offensif devra toutefois améliorer ses statistiques, lui qui n’avait inscrit qu’un but et réalisé cinq assists tout au long de la saison. Le maître à jouer doit prendre encore plus d’envergure au sein de l’équipe limbourgeoise avant de certainement aller voir ailleurs l’été prochain… si ce n’est avant.

Andreas Skov Olsen – Milieu – Club Bruges

Skov Olsen doit retrouver son niveau de 2022.

L’attraction : À l’instar du Club Bruges, Skov Olsen a connu des hauts et surtout des bas la saison dernière. L’ailier droit, qui a dû enchaîner les forfaits pour cause de blessure ou de maladie, a tout de même bien commencé la campagne de Ligue des champions avec un but et un assist en deux matchs. La saison précédente, il avait impressionné avec six goals et huit passes décisives en quinze rencontres.

Les attentes : Le Danois doit retrouver son niveau de la deuxième partie de saison 2021-2022. Dans une équipe brugeoise en convalescence, il doit jouer le rôle de leader lui qui intéresse toutefois plusieurs clubs étrangers qui devront sortir le pactole (environ 20 millions d’euros) s’ils veulent s’attacher ses services.

Loïc Lapoussin – Milieu – Union SG

Lapoussin a reçu le numéro 10 à l'Union.

L’attraction : L’international malgache est le genre de joueur pour qui les supporters se déplacent au stade. Sur son flanc gauche, Lapoussin joue sans la moindre pression dans un style toujours élégant. Capable de passer un joueur grâce à ses accélérations dans les petits espaces, le joueur de 27 ans n’est jamais avare d’un beau geste technique. Depuis la promotion de l’Union en D1A, Lapouss’est monté en puissance jusqu’à devenir l’un des joueurs indiscutables de cette équipe.

Les attentes : L’Union sera attendue au tournant cette saison et devra se reposer sur plusieurs anciens pour réussir à accrocher les Champions Playoffs. Avec Moris ou Burgess, Lapoussin fait partie de ces cadres, lui qui va devoir désormais soigner ses statistiques pour être encore plus déterminant. Avec le numéro 10 sur le dos, qu’il a repris depuis le départ de Teddy Teuma, l’ancien joueur de Virton devra continuer à être un poison pour les défenses adverses tout en faisant son travail défensif sur le flanc gauche du 3-5-2 unioniste.

Ayase Ueda – Attaquant – Cercle Bruges

Ueda est devenu la coqueluche du Cercle Bruges.

L’attraction : C’est dans l’anonymat total qu’Ueda est arrivé au Cercle l’été dernier. Mais le Japonais est rapidement devenu une machine à buts inscrivant au total 22 buts sur l’ensemble de la saison. Ses prestations ont joué un grand rôle dans la qualification des Brugeois pour les Europe Playoffs.

Les attentes : Le joueur de 24 ans doit permettre au Cercle de vivre une saison tranquille en Pro League. Mais les attentes de la direction sont peut-être ailleurs concernant Ueda : il pourrait faire venir de l’argent frais en Venise du Nord, lui qui vaut 6 millions d’euros. Le joueur intéresse fortement Feyenoord qui jouera la Ligue des champions cette saison…

Kasper Dolberg – Attaquant – Anderlecht

Dolberg a inscrit un but face à l'Ajax durant la préparation. ©JIMMY BOLCINA

L’attraction : À 25 ans, l’international danois (40 sélections) a déjà un CV plutôt bien fourni. Formé en partie à l’Ajax Amsterdam, il est ensuite parti à Nice avec l’étiquette de futur grand avant de passer par Séville et Hoffenheim. Un statut qu’il n’a pas réussi à assumer, lui qui a passé plus de temps sur le banc que sur les terrains ces derniers temps.

Les attentes : L’arrivée de Dolberg pour un peu plus de cinq millions d’euros reste un pari risqué pour Anderlecht. Le joueur sort d’une saison presque blanche (sept titularisations toutes compétitions confondues) et doit retrouver le rythme. Et rapidement car il doit porter l’attaque mauve cette saison…

Gift Orban – Attaquant – La Gantoise

Orban a été l'une des grandes révélations de la saison dernière. ©JIMMY BOLCINA

L’attraction : Arrivé l’hiver dernier à Gand, Orban a totalement crevé l’écran en Pro League. Auteur d’un doublé pour son tout premier match, le joueur de 21 ans a continué sur sa lancée en inscrivant 20 buts en 22 rencontres dont un quadruplé face à Zulte Waregem ou un triplé contre les Turcs de Basaksehir en Conference League. Le tout dans un style totalement décontracté. Celui qui a coûté 3,3 millions à Gand devait normalement prendre le temps de s’adapter au championnat belge mais force est de constater que tout s’est passé beaucoup plus vite que prévu…

Les attentes : Cette saison, il doit être le fer de lance de l’attaque gantoise aux côtés du prolifique Hugo Cuypers. En plus d’aider son équipe à se qualifier pour la Conference League, Gift Orban doit permettre à Gand de participer aux Champions Playoffs en fin de saison. Mais le Nigérian sera-t-il encore sur les pelouses belges à la fin du mercato estival ? Dragué par Lens et Lille, Orban pourrait rapidement remplir les caisses de son club lui qui a une valeur marchande estimée à 20 millions d’euros…