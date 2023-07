L’Union domine facilement Anderlecht dans le derby : le set devient un sept

Vendredi en ouverture de la compétition, l’Union a largement dominé Anderlecht pour remporter un nouveau derby. Le set est devenu un sept. Après une préparation prometteuse, voilà déjà le Sporting qui replonge dans les doutes.

Pour son retour dans le championnat belge, Alexander Blessin avait parfaitement ciblé les défauts de ce RSCA-là, sans ses trois dernières recrues pas encore prêtes. Les Saint-Gillois ont mis sous pression le triangle médian, ce qui lui enlève ses (maigres) capacités footballistiques. Et à la récupération, ça partait dans le dos de l’ultra-offensif back droit Patris.

Lapoussin en balade le sourire aux lèvres

Lapoussin a profité des espaces trouvés pour se balader, sourire aux lèvres, sur le gazon du Parc Duden. Il a créé d’énormes différences. Au bout d’une centaine de secondes, il aurait pu inscrire le premier but de la saison mais Dupé a laissé sa carte de visite d’un arrêt du pied. Le Malgache a alors choisi l’assist une petite demi-heure plus tard, pour Eckert. Puertas a ajouté un second but sur penalty dans les arrêts de jeu. Si le cadre n’avait pas aidé le RSCA sur le poteau de Nieuwkoop et la barre d’Eckert, on aurait assisté à une correction.

Anderlecht était sans solution, totalement dépassé. Brian Riemer était terriblement frustré devant son banc. On l’a vu se prendre la tête sur une passe ratée de Diawara et se mordre la lèvre pour ne pas hurler sur un duel perdu par Dreyer. Les promesses nées après le succès de gala contre l’Ajax le week-end dernier étaient déjà envolées.

Sur leur butte, les supporters mauves étaient abattus devant un spectacle aussi affligeant. D’autres avaient choisi de se battre entre eux pour régler des comptes mais peut-on réellement parler de supporters ?

En attendant les autres recrues mauves

Les seules fois où le RSCA a réussi à garder le ballon plus de quelques secondes dans les trente derniers mètres unionistes, c’était sur un exploit individuel. Rien de collectif, c’est sans doute ce qu’il y a de plus inquiétant.

Commencer le championnat chez le troisième de la défunte saison, ce n’est pas un cadeau quand on sort d’une onzième place mais les Mauves ont donné l’impression d’avoir repris le boulot là où il l’avait laissé, dans la médiocrité. Les trois nouveaux sur la pelouse, Dupé, Patris et Dolberg, n’ont pas pu donner un nouveau souffle. La direction doit déjà espérer que l’intégration de Vazquez, Lonwijk et Mendel, les trois dernières recrues en date, apporteront ce petit truc qui inversera la tendance.

Est-ce que ce sera déjà contre le champion anversois le week-end prochain ? Même si le Sporting a moins subi après le repos au Parc Duden et a obligé Moris à une sortie autoritaire dans les arrêts de jeu, peu de signaux incitent à l’optimisme. Avec un zéro sur six, la pression referait déjà son apparition à Anderlecht, au moment les aoûtiens partent à peine en vacances.