Romelu Lukaku brise le silence par rapport à la Juventus : “Je ne pense pas que cela se fera”

Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on voit l’attaquant échanger avec un supporter de l’Inter qui lui demande de ne pas dire “Forza Juventus” s’il venait à signer dans le club turinois. Ce à quoi le buteur a répondu “Non, non, je ne pense pas que le transfert se fera”.

Deux semaines après avoir vu des supporters de la Juve chanter devant le centre médical chanter leur opposition à l’arrivée du joueur, cette déclaration ne semble pas aller dans ce sens. Si ce transfert ne se fait effectivement pas, il faudra voir quels clubs pourraient se positionner. L’Arabie saoudite, qui a déjà montré son intérêt, pourrait bien revenir à la charge.