Une galette en lucarne : la Colombienne Linda Caicedo marque l’histoire de la Coupe du monde féminine avec un but splendide (VIDEO)

Avant cela, la Colombie avait donc ouvert le score et de quelle manière. Linda Caicedo, âgée de seulement 18 ans, a démontré qu’elle n’avait pas froid aux yeux en réalisant un superbe double-contact avant d’enrouler sa frappe en lucarne. Un but qui lui permet de devenir la plus jeune joueuse à marquer plusieurs buts dans une Coupe du monde depuis 2003, puisqu’elle avait déjà marqué face à la Corée du Sud lors de la première journée.