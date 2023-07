Un lundi à 90 millions € au PSG : journée décisive pour Dembélé et Mbappé

Deux champions du monde français pour un chassé-croisé entre Paris et l’Espagne. Les destins de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont désormais liés. Pour anticiper le départ quasiment inévitable du premier, le PSG a en tout cas jeté son dévolu sur le second qui pourrait même signer dès ce lundi 31 juillet. C’est en tout cas l’objectif du club français.