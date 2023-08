Si le Français est écarté de la tournée au Japon, son avenir avec le groupe en France est encore assez flou. Kylian Mbappé n’a pas changé sa position. Il souhaite honorer sa dernière année de contrat avec le club parisien avant de s’envoler vers la destination de ses rêves gratuitement. C’est bien cela que le PSG souhaite éviter connaissant la valeur potentielle du Français sur le marché des transferts. Trois dates seront significatives pour l’avenir de Mbappé selon le média français, RMC Sport.

La reprise du championnat : 12 août

Présent que très peu de temps avec le groupe complet, Mbappé s’entraîne avec les indésirables du club parisien. Alors que le retour d’Asie du groupe est prévu pour le 7 août, aucune information n’a pour le moment fuité sur la potentielle participation de l’attaquant avec le groupe dirigé par Luis Enrique. À cet entraînement, on pourra déjà voir ce que la direction réserve à Mbappé qui n’aura qu’une semaine avant le premier match de Ligue 1 face à Lorient le 12 août.

Si Mbappé se trouve sur la feuille de match, on pourra penser que les dirigeants parisiens envisagent de continuer cette saison 2023-2024 avec l’international français, analyse RMC Sport.

La clôture du mercato : 1er septembre

Cette date attendue par les suiveurs de la période acharnée des transferts réserve parfois quelques surprises. Mais pour Mbappé, la situation devrait s’éclaircir bien plus tôt. Après le premier match de Ligue 1, Mbappé n’aura plus que trois semaines pour débloquer sa situation.

Un sursis existe pour le Français s’il souhaite se diriger vers les championnats exotiques, comme celui de l’Arabie saoudite. On connaît l’intérêt de l’ogre saoudien qui a déjà fait venir bon nombre de joueurs européens. Même si on sait que Mbappé n’envisage pas de rejoindre ce championnat… mais après cette date, il n’aura plus trop le choix.

La sélection de l’effectif pour la Champions League : 4 septembre

Si la Ligue 1 est l’objectif du PSG chaque saison, la Champions League reste le graal tant recherché par les joueurs et les dirigeants qataris. Le 4 septembre, les clubs devront établir leur liste européenne. Une absence de Kylian Mbappé serait un fameux tournant dans le dossier de ce mercato estival.

Le mois d’août sera passionnant, affaire à suivre…